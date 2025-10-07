Azul participó del Prix del Centro en Junín

El pasado domingo, la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul formó parte de la VIII fecha del Prix del Centro, que tuvo lugar en la ciudad de Junín y reunió a más de 200 jugadores de distintas localidades bonaerenses.

Del encuentro participaron representantes de Azul, Bolívar, O’Brien, Chacabuco, Bragado, Chivilcoy, General La Madrid, Junín, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Salto, Lincoln, 25 de Mayo, Saladillo, 9 de Julio, San Nicolás, Rauch y Pigüé, en una jornada que combinó competencia, intercambio y aprendizaje.

El torneo se disputó bajo el sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. La delegación azuleña estuvo integrada por jugadores, familiares y docentes, quienes compartieron la experiencia y destacaron el nivel de juego de los participantes.

Resultados destacados de Azul

Sub 8

1° Felipe Palacios Belli (Bolívar) – 6.5 pts.

2° Benjamín Buiraz (Las Flores) – 6 pts.

3° Lorenzo Kreder (Pigüé) – 5.5 pts.

10° Augusto Bossi (Azul) – 3.5 pts.

Sub 10

1° Gino Caverlotti (Bolívar) – 6 pts.

2° Bautista Arouxet (Olavarría) – 6 pts.

3° León Estévez (Junín) – 5.5 pts.

4° Dante Long (Azul) – 5 pts.

6° Juan Bautista Bossi (Azul) – 4.5 pts.

7° Agustín Barbosa (Azul) – 4.5 pts.

También participó Sahira Verón (Azul).

Sub 12

1° Tomás Casquero (Pergamino) – 7 pts. (puntaje perfecto)

2° Fausto Copis (25 de Mayo) – 6 pts.

3° Benjamín Vázquez (Junín) – 5 pts.

7° Bautista Verón (Azul) – 4.5 pts.

Mejor dama: Briana Kuitert (Azul).

Sub 15

1° Felipe Aciar (Rauch) – 6 pts.

2° Benjamín Pavón (Junín) – 6 pts.

3° Pedro Buljuvasich (Salto) – 5.5 pts.

7° Nicolás Gorga (Azul) – 5 pts.

14° Ian Levigna (Azul) – 4 pts.

Sub 18

1° Thiago Herrera (Chacabuco) – 5 pts.

2° Román Roche (General La Madrid) – 4.5 pts.

3° Rodrigo Benítez (Coronel Suárez) – 4 pts.

Libres

1° WIM María José Campos (Wilde, Avellaneda) – 6.5 pts.

2° CM Enzo Leto (Junín) – 6 pts.

3° Juan Dallura – 5.5 pts.

38° Julián Barbosa (Azul) – 4 pts.

Sénior

1° Fernando Perini – 5 pts.

La próxima fecha del Prix del Centro se desarrollará el 2 de noviembre en Lincoln, donde nuevamente la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul estará presente representando a la ciudad.