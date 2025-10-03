Jornada recreativa y deportiva para adultos mayores en el SUMAC

El Municipio de Azul informa que durante esta jornada se llevó a cabo en el SUMAC una propuesta recreativa y deportiva destinada a adultos mayores, organizada por la Dirección de Deportes de la comuna.

La actividad contó con una nutrida participación y se desarrolló bajo la modalidad de kermesse, ofreciendo distintas alternativas como sapo, truco, básquet, ajedrez, tenis de mesa, gimnasia y una clase de baile en vivo.

Estuvieron presentes el director de Deportes, Macedonio Marcovecchio, y el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Matías Bustingorri, quien se encuentra en Azul desarrollando una agenda de trabajo.

Previo al encuentro, los funcionarios mantuvieron una reunión con el intendente Nelson Sombra, en la que dialogaron sobre proyectos futuros para el distrito, el potencial deportivo local y la importancia de la creación del Consejo Municipal del Deporte. También participaron la concejala Inés Laurini y el presidente del Consejo, Juan Carlos Ciuffo.

En el marco de la visita, las autoridades recorrieron el Centro de Formación Integral N°1, donde observaron prácticas de educación física y conversaron con docentes y estudiantes. Además, visitaron la Pista Municipal de Atletismo y mantuvieron encuentros con deportistas y referentes locales que participarán en la final de los Juegos Bonaerenses, a disputarse del 13 al 18 de octubre en Mar del Plata.

Durante la actividad, Bustingorri destacó que “la articulación permite el desarrollo y fortalece las políticas deportivas. Vamos a seguir recorriendo y haciendo eco de la tarea que nos encomienda el gobernador Kicillof, que es conocer las necesidades y acompañar. En esta oportunidad vamos a estar haciendo entrega de material deportivo para los programas de la Dirección de Deportes y para el Centro”.