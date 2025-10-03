Jornada recreativa y deportiva para adultos mayores en el SUMAC

Azul ya tiene sus finalistas en atletismo para los Bonaerenses 2025.
El Municipio de Azul informa que durante esta jornada se llevó a cabo en el SUMAC una propuesta recreativa y deportiva destinada a adultos mayores, organizada por la Dirección de Deportes de la comuna.
La actividad contó con una nutrida participación y se desarrolló bajo la modalidad de kermesse, ofreciendo distintas alternativas como sapo, truco, básquet, ajedrez, tenis de mesa, gimnasia y una clase de baile en vivo.
Estuvieron presentes el director de Deportes, Macedonio Marcovecchio, y el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Matías Bustingorri, quien se encuentra en Azul desarrollando una agenda de trabajo.
Previo al encuentro, los funcionarios mantuvieron una reunión con el intendente Nelson Sombra, en la que dialogaron sobre proyectos futuros para el distrito, el potencial deportivo local y la importancia de la creación del Consejo Municipal del Deporte. También participaron la concejala Inés Laurini y el presidente del Consejo, Juan Carlos Ciuffo.
En el marco de la visita, las autoridades recorrieron el Centro de Formación Integral N°1, donde observaron prácticas de educación física y conversaron con docentes y estudiantes. Además, visitaron la Pista Municipal de Atletismo y mantuvieron encuentros con deportistas y referentes locales que participarán en la final de los Juegos Bonaerenses, a disputarse del 13 al 18 de octubre en Mar del Plata.
Durante la actividad, Bustingorri destacó que “la articulación permite el desarrollo y fortalece las políticas deportivas. Vamos a seguir recorriendo y haciendo eco de la tarea que nos encomienda el gobernador Kicillof, que es conocer las necesidades y acompañar. En esta oportunidad vamos a estar haciendo entrega de material deportivo para los programas de la Dirección de Deportes y para el Centro”.
Los ganadores clasifican a la final provincial en Mar del Plata, del 13 al 18 de octubre.
Destacada actuación azuleña
Se realizó el XXII Gran Premio Argentino Histórico 2025.
Figueroa se consagró bicampeón mundial
El azuleño Eduardo Figueroa se consagró bicampeón mundial en el UIAMA 2025.
¡Orgullo azuleño! Marina Ripoll y Dante Mansilla lograron títulos de subcampeones provinciales.
La próxima fecha del Prix se realizará el 28 de septiembre en Azul.
Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causas del fallecimiento.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Allanamiento y detención en Azul por una causa de producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Dr. Mauro Besarón: tradición médica y excelencia internacional al servicio de la comunidad
El neurocirujano de Azul formado en el Hospital Italiano, ofrece atención de excelencia internacional en nuestra ciudad.
Vuelco en la Ruta 226
Una mujer fue derivada al nosocomio de la vecina localidad.
Detuvieron a tres personas y un cuarto acusado está prófugo y pidió eximición de prisión.
Una persona fue derivada al nosocomio.