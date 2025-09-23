Etapa regional de atletismo de los Juegos Bonaerenses en Azul

Destacada actuación azuleña
Se realizó el XXII Gran Premio Argentino Histórico 2025.
En la Pista Municipal de Atletismo de Azul se desarrolla hoy la etapa regional de la disciplina en la categoría convencional, correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2025. La jornada, que se extenderá hasta las 16, reúne a delegaciones de Rauch, Las Flores, General Alvear, 25 de Mayo, Saladillo, Bolívar, Tapalqué, Olavarría y Azul.
A lo largo del día se realizan pruebas de velocidad, carreras con vallas, saltos, lanzamientos y competencias de fondo. En total, se concretarán alrededor de setenta pruebas con la participación de más de ciento cincuenta atletas.
En este marco, el director de Deportes, Macedonio Marcovecchio, expresó: “Estamos muy contentos porque se trabajó muchísimo para llegar a esta instancia. Junto al personal municipal pusimos en condiciones la pista para las pruebas de hoy, realizando un mantenimiento integral del espacio. Es una gran satisfacción poder recibir de esta manera a los chicos y chicas de toda la Provincia que se acercaron a nuestra ciudad”.
Por su parte, el profesor Julio Piñero destacó la masiva participación: “Nos alegra la gran cantidad de chicos que están participando. Tenemos representantes de nueve ciudades, con numerosos competidores en cada disciplina. Además, hay atletas de muy buen nivel que ya han participado en campeonatos nacionales, así que estamos disfrutando mucho de este momento”.
Cabe señalar que los ganadores de esta instancia accederán a la final provincial del certamen, que se disputará del 13 al 18 de octubre en Mar del Plata.
