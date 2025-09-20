Destacada actuación azuleña

El binomio integrado por Andrés González y Miguel Quattrocchio, a bordo de un Fiat 1500 Berlina modelo 1966, tuvo una sobresaliente participación en el XXII Gran Premio Argentino Histórico 2025, al lograr el puesto 28 en la clasificación general y la décima ubicación en su categoría. La competencia reunió a más de 120 binomios provenientes de distintos puntos del país.

En tanto, el otro equipo azuleño conformado por Patricio O’Brien y Guillermo Abelleira, que se presentó con un Fiat 1500 Coupé, no pudo completar la prueba, ya que debió abandonar en la primera etapa a raíz de problemas técnicos en la caja de cambios.

La exigente competencia se desarrolló en seis etapas que totalizaron 3.321 kilómetros, recorriendo las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y culminando en Santa Fe. Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de la categoría “Contemporáneos”, destinada a vehículos fabricados a partir de 1985.

Además, el certamen mantuvo su tradicional perfil solidario: cada equipo entregó 5 kilos de alimentos no perecederos al finalizar cada etapa, destinados a Cáritas Argentina.

La clasificación general de Turismo Histórico GPA-Codasur 2025 quedó conformada de la siguiente manera:

1. Marcelo Gómez – Juan Carlos Quiroga (Renault 12 – 1976)

2. Sergio Laguzzi – Pedro Laguzzi (Fiat 1500C Berlina – 1969)

3. Mariano Cortes Ramos – Ignacio Cortes Maccarini (Fiat 128 – 1971)