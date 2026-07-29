Robaron una bicicleta a punta de cuchillo e hirieron a la víctima

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles en Azul, acusados de asaltar a un joven utilizando un arma blanca, causarle lesiones y robarle la bicicleta. Fueron interceptados por la Policía cuando intentaban escapar con el rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Mitre. Según la investigación, la víctima, un joven de 23 años, denunció que fue abordado por dos sujetos que, tras amenazarlo con un cuchillo, le sustrajeron su bicicleta y le provocaron lesiones en el rostro, la cabeza y un glúteo.

Con las características aportadas por el damnificado, efectivos policiales localizaron a los sospechosos en la zona de Corrientes y Castellar. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga y ofrecieron resistencia al momento de ser reducidos.

Los aprehendidos fueron identificados como Nicolás Ezequiel Vera, de 29 años, e Ignacio Joaquín Aguirre, de 18. En el procedimiento se secuestró la bicicleta robada y un cuchillo tipo carnicero con una hoja de aproximadamente 25 centímetros y su correspondiente vaina de cuero.

La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad” e interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscal Paula Serrano. Los acusados permanecen alojados en los calabozos de la Comisaría Primera a la espera de ser indagados.