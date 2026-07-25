Clonan comercios reales para estafar

Cada vez son más frecuentes las estafas en las que delincuentes copian la identidad de negocios reales para engañar a los compradores. El Dr. Lucas Moyano explica cómo operan y qué medidas tomar para no caer en la trampa.

Encontrar un repuesto difícil de conseguir a un precio muy por debajo del mercado puede parecer una oportunidad única. Sin embargo, esa oferta también puede ser el inicio de una estafa.

En los últimos meses se multiplicaron los casos en los que delincuentes clonan la identidad de comercios legítimos. Para hacerlo, copian fotografías, logos, publicaciones e incluso los datos del negocio, generando perfiles prácticamente idénticos a los originales. La diferencia suele estar en un detalle que muchos compradores pasan por alto: el número de WhatsApp o la cuenta bancaria donde solicitan el pago.

De esta manera, la víctima realiza una transferencia creyendo que está comprando en un comercio de confianza, pero el dinero termina en manos de los estafadores. Además del perjuicio económico para el comprador, el negocio legítimo también resulta afectado, ya que recibe reclamos por operaciones que nunca realizó.

El Dr. Lucas Moyano, especialista en ciberdelitos, advirtió sobre esta modalidad y compartió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de engaños.

Entre los principales consejos, destacó la importancia de verificar que el número de contacto coincida con el publicado en los canales oficiales del comercio, desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos, revisar cuidadosamente los datos de la cuenta antes de transferir dinero y, ante cualquier duda, comunicarse por un medio alternativo con el negocio.

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a este tipo de delitos. Dedicar unos minutos a comprobar la autenticidad del vendedor puede evitar pérdidas económicas y contribuir a frenar una modalidad de fraude que continúa en crecimiento.