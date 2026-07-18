Adolescente de 16 años fue aprehendido tras una persecución y amenazas a policías en Azul

Un adolescente de 16 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el marco de un operativo de prevención realizado en la ciudad de Azul. El hecho ocurrió alrededor de las 4:10 en la zona de Yrigoyen y Rauch, aunque la intervención policial se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación entre varios jóvenes en la intersección de Yrigoyen y Colón.



Según informaron fuentes oficiales, efectivos del GTO, que participaban del “Operativo Nocturnidad Fin de Semana”, acudieron al lugar y observaron a un grupo de masculinos que, al advertir la presencia policial, se dispersó y emprendió la fuga en distintas direcciones.



Durante el procedimiento, los uniformados lograron interceptar a un adolescente de 16 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera de 110 cc. De acuerdo con el parte oficial, el joven desobedeció las órdenes de detenerse y fue reducido por el personal policial.



Además, mientras era aprehendido, habría proferido amenazas de muerte contra los efectivos. En la requisa, los policías secuestraron una tijera que llevaba entre sus prendas.



La motocicleta fue secuestrada por infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.



La causa fue caratulada como “Desobediencia y amenazas” e interviene la UFI Nº 17 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte. Por disposición de la magistrada, el adolescente fue entregado a un adulto responsable tras cumplirse los recaudos legales correspondientes.

Ver menos