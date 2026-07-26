Final feliz: apareció la moto robada y ya volvió con su dueña

Andrea Luetken recuperó este domingo la motocicleta que le había sido robada ayer por la noche en Azul, luego de que fuera hallada abandonada por personal del Comando de Patrullas.

Según la información oficial, el hecho ocurrió entre las 19:00 y las 19:30, en una vivienda ubicada sobre Avenida 25 de Mayo al 0500.

La mujer había llegado al lugar a bordo de su Mondial LD 110 cc. negra y la dejó estacionada sobre la vereda, frente a la puerta de ingreso, sin candado, sin alarma y con la llave colocada. Al salir, media hora después, constató que autores ignorados se la habían sustraído.

Tras la denuncia y la difusión en las redes sociales, se inició una causa por “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” y se emitió el correspondiente pedido de secuestro.

Finalmente, este domingo a las 16:50, a raíz de un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron a la intersección de Falucho y Escalada, donde encontraron la motocicleta abandonada. El rodado fue secuestrado y posteriormente entregado a su propietaria.

La recuperación del vehículo generó alivio en la familia de Luetken, que había agradecido públicamente la colaboración de vecinos y usuarios de redes sociales que difundieron la búsqueda, ya que la moto constituye su principal medio de transporte para ir a trabajar.