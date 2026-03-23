Detuvieron a un tandilense armado que había secuestrado a su ex pareja

Un violento episodio que se inició días atrás en Tandil tuvo su desenlace este lunes por la mañana en un establecimiento rural cercano a Rauch, donde un hombre fue detenido tras mantener secuestrada a su ex pareja y a una familia entera bajo amenaza con un arma de fuego.



El hecho comenzó el jueves, cuando el sujeto —que cumplía prisión domiciliaria con pulsera electrónica por una causa de abuso sexual y amenazas agravadas— se fugó y se llevó por la fuerza a su ex pareja. A partir de la denuncia por averiguación de paradero radicada en la Comisaría 4ª de Tandil, se desplegó un amplio operativo de búsqueda.



Las tareas investigativas permitieron reconstruir el recorrido de la pareja. En primera instancia, se movilizaban en una camioneta Ford Ranger, que fue hallada abandonada el sábado en jurisdicción de Lobería. Luego, se estableció que continuaban desplazándose en una motocicleta Kawasaki negra y que habían pasado por una vivienda en Villa Burgos, en Rauch.



Con intervención del Centro de Operaciones Municipal, se confirmó que el domingo por la tarde la moto circuló por la Ruta Provincial N° 30 en dirección a Tandil. Finalmente, las fuerzas lograron ubicarlos en un tambo situado sobre la Ruta Provincial N° 50, en cercanías de la rotonda “Di Cándilo”.



Ante esta situación, se montó un operativo encubierto para evitar la fuga, con un anillo perimetral a cargo de distintas fuerzas policiales. Al verse rodeado, el hombre —armado con un revólver— amenazó con quitarse la vida y tomó como rehenes a una familia que reside en el lugar, incluyendo menores, lo que derivó en la activación del protocolo de crisis.



En el operativo intervinieron efectivos del Comando de Prevención Rural, la Sub DDI Las Flores, personal policial de Rauch, negociadores especializados, el Grupo Halcón y grupos de apoyo de Tandil, Azul y Olavarría, además de ambulancias y bomberos.



Tras varias horas de máxima tensión, el agresor liberó a la familia del tambo, aunque mantuvo cautiva a su ex pareja. Finalmente, luego de intensas negociaciones que se extendieron hasta la mañana de este lunes, cerca de las 9, el Grupo Halcón logró ingresar a la vivienda, reducir al sujeto y rescatar a la víctima.



La mujer fue asistida en el lugar por personal médico y una profesional en psicología, mientras que el detenido fue trasladado a los calabozos de Rauch. El operativo concluyó sin personas heridas, tras la participación de alrededor de 60 efectivos de distintas dependencias. Fuente: El diario de Rauch