Mejora el drenaje en el barrio Bidegain

El Municipio de Azul informa que en estos momentos se está utilizando la bomba de tipo cardánica que se adquirió tiempo atrás, en el sector de acceso a la cancha del club Boca Juniors de Azul.

Al respecto, con la constatación del funcionamiento por parte del intendente Nelson Sombra y el equipo técnico municipal de Obras y Servicios Públicos, la herramienta permite drenar con mayor efectividad el agua que viene del Barrio Bidegain.

En este sentido, el secretario del área Gustavo Vitale detalló que “de esta manera reforzamos el escurrimiento natural del agua, con la bomba que tiene una capacidad de descarga de 500 mil litros por hora”.

“Así con este equipo de alta resistencia que -como ya detallamos en su presentación a la comunidad puede utilizarse en casos de emergencia, ya que permite mover grandes caudales de agua sin necesidad de red eléctrica porque funciona con la toma de fuerza de un tractor- vamos a ayudar a que la situación en el Bidegain se normalice más rápidamente”-agregó el funcionario municipal.