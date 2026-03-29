Informe de situación en Azul

En el marco de las abundantes precipitaciones acontecidas entre la noche de ayer y las primeras horas del domingo, el Municipio de Azul informa que en ese plazo de tiempo se registró una caída de agua de 230mm.

Ese valor inusual -ocurrido en poco tiempo- generó inconvenientes en sectores puntuales de la localidad.

Cabe resaltar para dimensionar la situación que, por ejemplo, en junio de 2001, se midió en la zona de los Trapenses un total de 240mm precipitados, hecho que en aquel entonces provocó la inundación de Azul.



Atención a vecinos y vecinas

En lo que fue el evento climático de anoche, hubo 25 llamados al área de Defensa Civil de la comuna, vinculados a anegamiento de calles e ingreso de agua a los domicilios.

Al respecto, si bien no hay ocupación en los centros específicos de evacuación, hubo quienes que se dirigieron por sus propios medios a casas de familiares; Policía de la Provincia llevó a seis familias y el Municipio colaboró con el traslado de otras dos a los domicilios que solicitaron ir.



Trabajo conjunto

​Desde las primeras horas de ayer, están trabajando en conjunto el Municipio de Azul, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) y la provincia de Buenos Aires, desde las diferentes áreas vinculadas a la problemática.

​En este contexto, se determinó que las zonas más afectadas fueron Roca y Maipú, Las Moradas, Villa Suiza y Bidegain.

​En tanto, diferentes intervenciones generaron que las áreas norte, sur y este fueran las de menor alcance.

En estos momentos, el intendente Nelson Sombra recorre la localidad para analizar la situación actual, verificar necesidades, y dialogar con los vecinos y las vecinas.