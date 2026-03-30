Violento robo a jubilados: encapuchados irrumpieron mientras dormían

Un episodio de inseguridad se registró a la ciudad de Azul durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes encapuchados protagonizaron un violento robo en una vivienda donde reside un matrimonio de adultos mayores.

El hecho tuvo lugar poco después de las 2 en una casa ubicada en calles 9 de Julio y Lavalle. Según se informó, las víctimas —un hombre de 77 años y su esposa de 74— dormían cuando comenzaron a oír ruidos provenientes del patio trasero.

Al levantarse para ver qué ocurría y abrir una puerta balcón, fueron sorprendidos por al menos cuatro individuos con sus rostros cubiertos, quienes ya habían logrado acceder al inmueble tras forzar una persiana.

Una vez dentro, los asaltantes redujeron rápidamente a la pareja y, en medio de momentos de extrema tensión, sustrajeron una suma de dinero cercana a los cinco millones de pesos. También se llevaron un teléfono celular y el sistema de videovigilancia instalado en la propiedad.

Aunque se intenta determinar si los autores del hecho estaban armados, trascendió que las víctimas no sufrieron lesiones físicas, pese al violento episodio vivido.

Tras la huida de los delincuentes, el matrimonio logró comunicarse con el 911, lo que permitió la intervención de efectivos policiales.

La causa fue caratulada como “robo agravado” y es investigada por la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, que busca avanzar en la identificación de los responsables.