Vanesa Bahl asumió como directora de la Unidad 7

Por primera vez desde su creación, la Unidad Penal Nº 7 de Azul, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), es conducida por una mujer. La designación de Vanesa Bahl fue aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y marca un hecho histórico para el sistema penitenciario bonaerense.

Bahl se convirtió en la primera mujer en ocupar la máxima jefatura de esta cárcel de varones en 94 años, un logro que simboliza un avance institucional en términos de igualdad, representatividad y reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro del SPB.

Madre de cinco hijos, con una trayectoria extensa y una vocación consolidada, Bahl llega a esta función luego de desempeñarse como directora de la Unidad 52 de Azul, un establecimiento destinado a mujeres privadas de la libertad. Su recorrido profesional refleja una formación sólida y un compromiso sostenido con la gestión penitenciaria.

Nacida en la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, decidió desde muy joven trasladarse a La Plata para iniciar su formación en la Escuela de Cadetes del SPB. Ingresó el 10 de febrero de 2017 como parte de la novena promoción femenina. Tras recibirse como oficial adjutor del escalafón general, inició su carrera en la Unidad 8 Los Hornos como encargada de turno.

Su trayectoria continuó en diversos destinos: fue jefa de Encuentro Familiar en la Unidad 38 Sierra Chica; subjefa de Vigilancia en la Unidad 50 Batán; jefa del Anexo Femenino en la Unidad 46 San Martín; y jefa de Registro de Internos en la Unidad 5 Mercedes. Más tarde, en la Unidad 13 Junín, se desempeñó como jefa del grupo depósito, y en la Alcaidía Penitenciaria de esa ciudad cumplió funciones como jefa de Sumario. Posteriormente fue subdirectora de la Unidad 27 Sierra Chica, hasta que asumió la dirección de la Unidad 52 Azul.

El pasado 14 de octubre, coincidiendo con el 94º aniversario de la Unidad 7, Bahl fue puesta en funciones como directora, consolidando un hito institucional que trasciende lo personal.

Su historia también está marcada por la fortaleza y el compromiso en el ámbito familiar. Como madre de cinco hijos, asegura que son “su pilar, su motor y la razón por la que nunca baja los brazos”. Destaca además el acompañamiento constante de sus hermanos y la confianza brindada por la jefatura del SPB.

En su asunción, expresó que ocupar este cargo “implica una gran responsabilidad y está cargado de emociones”, pero lo vive también como una oportunidad para dejar un legado a las mujeres del Servicio Penitenciario, demostrando que la capacidad no tiene género y que el liderazgo femenino aporta profesionalismo, sensibilidad y una mirada transformadora.

La designación de Vanesa Bahl no sólo reconoce su trayectoria, sino que reafirma la importancia de abrir espacios de conducción para mujeres, enriqueciendo el sistema penitenciario con nuevas perspectivas y liderazgos comprometidos.