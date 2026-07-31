En la cárcel de mujeres de Azul repararon mobiliario

En una iniciativa solidaria, personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad 52 de Azul participaron de la reparación, reacondicionamiento y pintura de mobiliario y juegos pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil San José y también elaboraron y donaron juegos didácticos para los niños y niñas que concurren a dicho establecimiento de esa ciudad.

La actividad, que fortalece la capacitación laboral y el servicio a la comunidad, contó con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que conduce Juan Martín Mena.

Los trabajos incluyeron la restauración de cuatro sillitas para comer, una calesita, un tobogán y dos hamacas dobles. Asimismo, con motivo de la celebración del Día del Niño, se realizaron juegos didácticos en madera y se entregaron diez portacelulares, diez ta-te-ti, diez dominó y diez rompecabezas, entre otras producciones.

Las tareas fueron desarrolladas por un grupo de mujeres que participan en los espacios de carpintería y textil de la sección talleres de la Unidad, en el marco de un voluntariado solidario orientado a colaborar con una institución que brinda cuidado, contención y formación a niños y niñas de la comunidad.

Una de las internas expresó que fue una experiencia profundamente significativa, ya que permitió colaborar con una institución que acompaña a numerosos niños y niñas y que esto les permite adquirir un oficio, sentirse útiles, asumir un compromiso con la sociedad y continuar construyendo un camino de crecimiento personal a través del trabajo.

La propuesta refleja el compromiso permanente de la dependencia con la promoción de acciones que fortalecen el tratamiento penitenciario a través del trabajo, la capacitación y el servicio comunitario.

Durante la entrega, realizada días atrás en las instalaciones del centro, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios que permitan a las personas privadas de la libertad participar en acciones solidarias, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su capacitación y fortaleciendo valores vinculados al compromiso, la responsabilidad y la reinserción social.

Además dedicaron un especial reconocimiento al personal que diariamente se desempeña en la sección talleres, agradeciendo su profesionalismo y vocación de servicio, al considerar que la labor de los agentes penitenciarios resulta fundamental para concretar iniciativas que benefician tanto a las personas privadas de la libertad como a la comunidad.

Por el Servicio Penitenciario Bonaerense participaron de la actividad la directora de la Unidad 52 Azul, Mariela Luján; la subdirectora de Inclusión, Jael Videla; el subdirector de Administración, Carlos Rodríguez; y la jefa de la sección Talleres, Yanina Selaya. En tanto, los elementos fueron recibidos por María Vazzano, representante de la Comisión Directiva y tesorera del Centro de Desarrollo Infantil San José.