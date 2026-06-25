Una ciclista de 71 años fue trasladada al hospital

Una mujer de 71 años sufrió lesiones este jueves por la tarde luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Moreno, en la ciudad de Azul.

El hecho se registró alrededor de las 16:15, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con la información oficial, una mujer identificada como Pilar Fernández Benson, de 27 años, abrió la puerta de un automóvil Volkswagen Suran que era conducido por un remisero, Pedro Enrique Gómez (59), sin advertir la presencia de una bicicleta que circulaba por el lugar.

Como consecuencia de esa maniobra, la ciclista, Perla Pueyrredón (71), impactó contra la puerta del vehículo y cayó sobre la cinta asfáltica.

Tras el siniestro, una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde fue asistida.

En el lugar trabajó personal policial del CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.