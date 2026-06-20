Se celebró en Azul el Día de la Bandera

Esta tarde, se celebró el acto conmemorativo del 206º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y Día de la Bandera.

En principio, en la plaza que lleva el nombre del prócer, se realizó la ceremonia oficial que incluyó ofrendas florales, minuto de silencio y oraciones religiosas en memoria del creador del pabellón nacional.

Posteriormente, en la Loma del Parque Municipal, continuó la actividad que estuvo encabezada por el intendente Nelson Sombra. Además, estuvieron presentes la diputada provincial Laura Aloisi, el presidente del Concejo Deliberante Juan Ignacio Furiasse, el jefe Distrital de Educación David Díaz, el presidente del Consejo Escolar Facundo Acosta, el jefe de Gabinete Ignacio Pallia, funcionarios municipales, concejales, autoridades militares y religiosas, representantes de instituciones intermedias, abanderados, escoltas, delegaciones escolares, familiares, vecinos y vecinas.

En este marco, se entonó el Himno Nacional Argentino ejecutado por la banda militar Combate de Perdriel y a continuación, se dirigió a los presentes el inspector Díaz quien rememorando la figura de Belgrano detalló que “representa los valores de nuestro país más trascendentes. Fue el primero, mucho antes que Sarmiento, en referirse a la educación libre, gratuita y bajo la responsabilidad del estado”.

“Manuel Belgrano fue el prócer que por primera vez habló de la importancia que tenía la igualdad entre hombres y mujeres y dijo que a las mujeres debía garantizárseles la educación de los tres niveles, cuando aún el tercer nivel entonces no existía que era la universidad. Es también quien apostaba a la industria nacional cuando expresaba: es mejor vender zapatos fabricados por nosotros que vender el cuero al exterior”-agregó el jefe Distrital.

Acerca de la promesa de fidelidad a la Bandera, Díaz señaló que “estamos prometiéndole a la sociedad que vamos a comprometernos por la igualdad, por la identidad y por la unión de nuestro pueblo, pero a su vez que vamos a luchar por la libertad de nuestro país y por la soberanía”.

“No olvidemos que tanto la libertad como la soberanía se construyen cada día, se defienden cada día. Cuando asumimos el compromiso de fidelidad a la Bandera, estamos asumiendo un compromiso con la patria para el crecimiento y el desarrollo de nuestra Nación”-concluyó.

A continuación, el intendente Sombra resaltó que “Belgrano nos hizo la bandera más linda del mundo para que nos podamos identificar entre nosotros, para que no nos lastimemos entre nosotros, para que no nos dañemos entre nosotros, para que ese coraje de esos soldados -ese coraje que se siente con el corazón- pueda estar bien destinado, con colores claros, de quiénes son de nuestro propio equipo ya que estamos en un mundial. Y le hizo un sol hermoso para saber que siempre el sol sale, que siempre hay futuro y objetivos para conquistar”.

En tanto, el jefe comunal enfatizó que “cuando se nos pide cuidar a la Patria, se nos pide que seamos más solidarios, que estudiemos mucho, que nos formemos, que no prepararemos porque no va a ser un beneficio individual, va a ser un beneficio para toda la comunidad. Si ustedes se preparan, si ustedes son más empáticos, si ustedes son más solidarios, si cada uno de ustedes y de todos los que estamos acá no discriminamos a otras personas por pensar diferente, eso es hacer Patria; eso es lo que nos pide un día como hoy”.

“Se les pide además que jueguen, que aprendan a crear, a soñar en grande, no solo individualmente sino para toda una comunidad; ese ese el juramento que tienen que hacer hoy”-manifestó.

En este contexto, subrayó que “hacer Patria es cuidarse, tratarse con amor, con respeto, no discriminar, saber que cada uno y cada una de ustedes es del mismo equipo. Está bueno saber qué sabe el otro y la otra, qué aprendió, qué habilidad tiene, qué puede compartir conmigo. Eso es fortalecer nuestra Bandera, nuestra soberanía y nuestra Patria”.

Seguidamente, el tradicionalista Neldo Hernández recitó un poema alusivo a la fecha y el Intendente tomó promesa a los gauchos presentes, quienes se comprometieron a “honrar las costumbres de nuestra tierra, respetar los símbolos patrios, defender nuestra identidad cultural y transmitir el amor por nuestras raíces”

Por último, el intendente Sombra, el jefe Distrital y el titular del Consejo Escolar solicitaron la Promesa de Lealtad a la Patria a los estudiantes de cuarto año de primaria y último año de secundaria.