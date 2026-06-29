El Municipio entregó un drone a la Policía

Esta mañana en la Jefatura Departamental, el intendente Nelson Sombra encabezó la entrega de un drone destinado a potenciar las tareas de prevención y seguridad que desarrolla la Policía Bonaerense en Azul.

Participaron de la actividad el jefe de sede comisario Cristian Rodríguez, el secretario de Gobierno Xavier Cabrera Cisneros y el director de Ordenamiento del Tránsito y Seguridad Vial Juan Domingo Segui.

La incorporación del equipo fue a través de fondos municipales para seguridad, con una inversión aproximada de $2.015.000.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre las especificaciones técnicas del dron y las posibilidades que brinda para optimizar el desarrollo de las tareas policiales.

Al respecto, Rodríguez indicó que “esta herramienta viene a ayudarnos en las tareas de prevención que realizamos dentro del Partido. La utilizaremos principalmente para la búsqueda de personas, eventos masivos y, en general, para todo lo que conlleve a la seguridad del vecino. Es un aporte nuevo que se suma a todo lo que venimos recibiendo”.

Cabe señalar que se trata de un DJI LITO X1 que cuenta con tres baterías que permiten una mayor autonomía de vuelo, transmisión de video Full HD de hasta 15 kilómetros, sensor de detección de obstáculos, seguimiento inteligente Active Track 360°, sensor de 1/1,3 pulgadas para imágenes de alta calidad y un peso inferior a los 249 gramos, lo que facilita su transporte y operación.

En la ocasión, también conversaron sobre el trabajo que vienen llevando adelante, la utilización eficiente de los recursos disponibles, el fortalecimiento de los operativos y de la presencia policial en la vía pública.

En ese contexto, se destacó el aporte constante del Municipio a la fuerza en materia de combustible, mantenimiento de la flota policial y provisión de neumáticos, frenos, baterías, luces y otras cuestiones vinculadas al servicio.