Azul contará con un Plan Director de Desagües Pluviales elaborado por la UNLP

Ayer en La Plata, el intendente Nelson Sombra firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el desarrollo de un Plan Director de Desagües Pluviales Urbanos en la ciudad de Azul.

El acuerdo fue rubricado por el jefe comunal junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, mientras que en representación de la unidad académica lo hizo el decano Marcos Daniel Actis.

El Plan Director abarcará todo el territorio municipal, incluyendo los sistemas de desagües correspondientes a las distintas cuencas de la localidad. Desde el Departamento de Hidráulica de la Facultad se avanzará en la construcción de un modelo hidrológico e hidráulico de simulación, con el objetivo de evaluar las obras existentes, proyectar nuevas intervenciones y elaborar mapas de peligrosidad ante inundaciones de distintos niveles de severidad.

En este marco, se desarrollará una base de datos cartográfica y un modelo digital de elevaciones de la ciudad, además de un inventario de la infraestructura pluvial actual y un estudio hidrológico de las cuencas urbanas. A su vez, se implementará una simulación de la red de desagües pluviales mediante un modelo matemático.

De esta manera, el municipio contará con un estudio integral que brindará información técnica precisa para diseñar un plan maestro a largo plazo que atienda los problemas hídricos de Azul.

El plazo de ejecución del trabajo será de nueve meses a partir de la firma del convenio, con una inversión de 80 millones de pesos. Según destacaron, se trata de un plan estratégico que servirá como guía para las próximas décadas, enmarcado en la proyección hacia el Bicentenario de la ciudad.