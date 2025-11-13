Conte-Grand fue premiado en el Colón

En un acto celebrado en el Salón Dorado del Teatro Colón, la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) distinguió al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, con el Premio Ben-Gurión 2025, en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional y su compromiso con los valores democráticos y republicanos.

El galardón, otorgado por sus 14 años de labor en la defensa de las instituciones y el fortalecimiento de la justicia, fue presentado como un homenaje a su integridad, su vocación de servicio y su respeto por la ley.

La ceremonia estuvo presidida por la titular de la AAAUBG, Nava Rubenzadeh, y contó con la presencia del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; del secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo; del rabino Isaac Sacca, presidente de Menorá; y de diversas autoridades diplomáticas, académicas, comunitarias y judiciales. También participaron el ex presidente Mauricio Macri, representantes de la DAIA y figuras destacadas del ámbito cultural y periodístico.

La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dra. Hilda Kogan, fue la encargada de entregar el reconocimiento. En su discurso, destacó la coherencia y la vocación de servicio del Procurador, comparando su visión con la de David Ben-Gurión, quien soñó con un Estado basado en los valores de la justicia y la equidad. “Así como Ben-Gurión concibió a Israel como idea, sueño y realidad, el Dr. Conte-Grand trabaja día a día para que su sueño de una justicia para todos se vuelva realidad”, expresó.

Al recibir la distinción, Conte-Grand reflexionó sobre el valor de las instituciones:

“Las instituciones son las formas en que una sociedad se organiza en un tiempo histórico determinado. Si no hay instituciones, no hay sociedad. Por eso consideramos que la lucha por ellas es tan importante”.

Asimismo, subrayó que sin instituciones sólidas las comunidades “quedarían reducidas a grupos de personas persiguiendo intereses individuales y no el interés general que sostiene a toda comunidad”.

Durante su intervención, el Procurador agradeció el acompañamiento de su equipo de trabajo y de su familia, a quienes consideró pilares fundamentales en su trayectoria.

Entre los asistentes se encontraban fiscales y defensores generales de distintas departamentales bonaerenses. En representación del Departamento Judicial de Azul, participó el Fiscal General Dr. Marcelo A. Sobrino, quien acompañó la ceremonia de entrega del reconocimiento.

En esta segunda edición del Premio Ben-Gurión, también fueron distinguidos Marcos Aguinis (Premio principal 2025), Daniel Hadad (distinción especial) y Alfredo Leuco y Pilar Rahola (menciones honoríficas).

Fundada en 1969 bajo la inspiración del ex primer ministro David Ben-Gurión, la Universidad Ben-Gurión del Néguev promueve el desarrollo científico, educativo y social en Israel. En Argentina, la AAAUBG continúa difundiendo su legado y fortaleciendo los lazos de cooperación académica y cultural en favor del bien común.