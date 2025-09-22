Comenzaron los trabajos en el predio destinado a la futura playa de estacionamiento

Días atrás comenzaron las tareas de reacondicionamiento del predio que funcionará como playa municipal de estacionamiento, transferencia de mercadería y logística destinada a camiones, acoplados y vehículos de gran porte.

Los trabajos se llevan adelante con personal y maquinaria de Vialidad Provincial, a partir de gestiones impulsadas por el Municipio.

En este marco, y en cumplimiento de la Ordenanza N° 3.230/12, la Dirección de Ordenamiento de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna articuló con la Cooperativa de Previsión de Transportistas de Azul el uso del predio ubicado en Av. Mujica.

Desde la comuna destacaron que esta gestión representa un importante ahorro al evitar la compra de un espacio físico y constituye un avance significativo en materia de seguridad vial y ordenamiento del tránsito.

Asimismo, se proyecta acondicionar dentro del predio una parcela destinada a la realización de los exámenes prácticos requeridos para la tramitación de licencias de conducir.