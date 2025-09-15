Figueroa se consagró bicampeón mundial

El deportista azuleño Eduardo Figueroa volvió a brillar en el plano internacional al consagrarse campeón por segundo año consecutivo en el Mundial Abierto UIAMA 2025, realizado en Buenos Aires bajo la organización del Máster Carlos Hernández.

Figueroa obtuvo la medalla de oro en la modalidad combate al punto, reteniendo así el título alcanzado el año pasado y coronándose bicampeón mundial. Además, logró la medalla de plata en formas, ratificando su alto nivel competitivo.

El torneo reunió a destacados artistas marciales de países como México, Brasil, Perú, Venezuela, Paraguay y Chile, convirtiéndose en un verdadero festival de estrellas de las artes marciales.

Con la satisfacción de haber revalidado su título, Figueroa manifestó que este logro llega en una etapa particular de su carrera: “Cada vez es más difícil y exigente mantenerse en lo más alto. Estoy cerca del retiro, pero muy feliz de poder seguir compitiendo a este nivel”.

El azuleño también agradeció al Club Vélez, institución que le brinda el espacio y el apoyo necesario para su preparación.