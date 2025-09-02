Atletas azuleños se destacaron en el Provincial U20 de Mar del Plata

La próxima fecha del Prix se realizará el 28 de septiembre en Azul.
El pasado sábado se desarrolló en Mar del Plata el Campeonato Provincial de Atletismo en la categoría U20, con la participación de representantes de la Escuela Municipal de Atletismo de Azul, quienes lograron importantes resultados.
En la competencia, Marina Ripoll obtuvo el título de subcampeona provincial en la prueba de salto en alto. Por su parte, el deportista cachariense Dante Mansilla también se consagró subcampeón provincial en la disciplina de salto en largo, consolidando así una destacada actuación para la delegación local.
Además, gracias a su desempeño, Ripoll clasificó al Campeonato Nacional de Atletismo U20, que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, los próximos 13 y 14 de septiembre.
Ayer, el jefe comunal entregó material deportivo a la escuela de boxeo de la institución.
Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el Prix Infantil del Centro
La próxima fecha será el 31 de agosto en General La Madrid.
Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
Se desarrolló la quinta fecha.
El certamen buscó homenajear la pasión, los valores y el sueño de “jugar como Diego” entre chicos de distintas localidades.
En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
Mañana domingo se realizará la operación de autopsia.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una vivienda y amenazar al propietario
El sujeto quedó a disposición de la justicia.
Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Fue el día lunes 1 de septiembre.