Atletas azuleños se destacaron en el Provincial U20 de Mar del Plata

El pasado sábado se desarrolló en Mar del Plata el Campeonato Provincial de Atletismo en la categoría U20, con la participación de representantes de la Escuela Municipal de Atletismo de Azul, quienes lograron importantes resultados.

En la competencia, Marina Ripoll obtuvo el título de subcampeona provincial en la prueba de salto en alto. Por su parte, el deportista cachariense Dante Mansilla también se consagró subcampeón provincial en la disciplina de salto en largo, consolidando así una destacada actuación para la delegación local.

Además, gracias a su desempeño, Ripoll clasificó al Campeonato Nacional de Atletismo U20, que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, los próximos 13 y 14 de septiembre.