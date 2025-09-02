Un adolescente resultó herido en un siniestro vial

El operativo fue en la localidad de Tandil.
En la tarde de este martes, personal policial de la Subcomisaría Cacharí intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Rivadavia.
Por causas que aún se tratan de establecer, un motovehículo Corven Energy, color rojo, dominio A166BGE, conducido por un menor de 16 años, colisionó con un camión Mercedes Benz Sprinter 413 al mando de Julián Javier Alegre, de 43 años, transportista domiciliado en la ciudad de Las Flores.
Como consecuencia del impacto, el adolescente que conducía la motocicleta fue trasladado en primera instancia al hospital de Cacharí y luego derivado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, donde se constató que sufrió una fractura de tobillo. El conductor del camión no presentó lesiones.
En el lugar trabajó personal policial, que realizó pericias.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.
En siniestro vial se produjo en el km 232 en jurisdicción de Cacharí.
