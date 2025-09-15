Finalizaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Chillar

El Municipio de Azul informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en la localidad de Chillar, en el marco de las intervenciones que se realizan de manera simultánea en la ciudad cabecera y en las demás localidades del distrito.

En esta oportunidad, la obra alcanzó un total de 100 horas de servicio y abarcó el casco urbano, estando a cargo de la empresa contratista Felor SRL.

Las tareas, financiadas con la Tasa Vial aplicada a los combustibles, comprendieron la limpieza de cunetas, la reconformación de perfiles y el aporte de material estabilizado. Asimismo, incluyeron el correspondiente suministro de mano de obra, maquinaria, chofer y combustible.

Cabe recordar que estas acciones fueron adjudicadas mediante la Licitación Privada N°10, dentro del esquema de contratación de horas máquina anunciado oportunamente por la comuna.