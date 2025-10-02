Vuelco en la Ruta 226

Detuvieron a un hombre en la vía pública y realizaron dos allanamientos por venta de drogas en Olavarría
Por el momento no han brindado los datos del aprehendido.
Un grave siniestro vial se registró en la noche de este miércoles, alrededor de las 21.30 horas, sobre la Autovía Ruta 226 en dirección a Olavarría, a la altura del acceso a Colonia Nievas.
La conductora identificada como Yanina Beatriz Justo de 33 años, oriunda de Azul, trabajadora del área de esterilización del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, resultó con heridas y golpes tras el vuelco del Volkswagen Up.
El accidente ocurrió cuando el vehículo impactó contra un carpincho que cruzaba la calzada. Tras el choque, el auto se desestabilizó, salió de la banquina y dio varios tumbos, deteniéndose finalmente a metros del alambrado de un campo vecino, a unos 300 metros del punto inicial del impacto.
La víctima fue asistida en primera instancia por una ambulancia del Servicio de Salud Pública del Hospital de Olavarría, perteneciente a la delegación de Hinojo, junto a personal de Bomberos de esa misma localidad, quienes trabajaron para liberarla del interior del rodado. Posteriormente, fue trasladada a la guardia del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde permanece en observación. Según las primeras informaciones, sus lesiones no revestirían gravedad.
Personal de Corredores Viales, Policía y Bomberos trabajó en el lugar del vuelco.
Foto: En línea Noticias
