La obra abarcó el casco urbano, con 100 horas de servicio a cargo de la empresa Felor SRL.
Anoche, cerca de las 23:50, se produjo el incendio de un vehículo en el kilómetro 258 de la Ruta Nacional N° 3, por causas que aún se tratan de establecer.
Al lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cacharí, junto a efectivos de la Subcomisaría de Cacharí y agentes de Corredores Viales, quienes trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.
Figueroa se consagró bicampeón mundial
El azuleño Eduardo Figueroa se consagró bicampeón mundial en el UIAMA 2025.
Accidente en República de Italia: un joven terminó hospitalizado.
Cacharí celebró su 129° aniversario con acto oficial y actividades comunitarias
Hubo izamiento de la bandera, entonación del Himno y homenaje al fundador Mariano Falomir y al agrimensor Juan Andrade en el cementerio local.
Esta mañana se inauguró en el Salón Cultural con la presencia de autoridades provinciales, municipales, docentes e instituciones educativas.
La directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno, participó en La Plata de una reunión organizada por COPRODIS.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.