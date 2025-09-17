Incendio de un vehículo en Ruta 3

Fue el día martes en horas de la noche.

La Región17/09/2025NdANdA
Incendio

Anoche, cerca de las 23:50, se produjo el incendio de un vehículo en el kilómetro 258 de la Ruta Nacional N° 3, por causas que aún se tratan de establecer.

Al lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cacharí, junto a efectivos de la Subcomisaría de Cacharí y agentes de Corredores Viales, quienes trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

