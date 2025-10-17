Margarita Stolbizer visitó Azul en el marco de su campaña electoral

Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.
Este viernes, la candidata a diputada nacional por el espacio Provincias Unidas, Margarita Stolbizer, visitó la ciudad de Azul y brindó una conferencia de prensa en la sede local del GEN como parte de su recorrida de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
Stolbizer, quien integra fórmula con Florencio Randazzo, estuvo acompañada a nivel local por la senadora provincial Lorena Mandagaran, el contador Omar Norte, el concejal Gastón de Dominicis, Federico García, el ex intendente Omar Duclos y José Tedesco, entre otros referentes.
Durante su visita a la ciudad, la dirigente recorrió las instalaciones de Acofar donde mantuvo un diálogo con empresarios y trabajadores del sector, interiorizándose sobre la realidad productiva local. Ver menos
La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
Continúan con las tareas de limpieza, nivelado y aporte de material en calles de tierra del barrio, en el marco del plan de mantenimiento financiado por la Tasa Vial 2025.
El municipio apuesta al turismo local.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Solicitan la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
Secuestran una moto con numeración adulterada
Además notifican a un joven por infracción al Código Penal.
Dos personas fueron trasladadas al hospital.
Estuvo acompañada por referentes locales.
Charla sobre reciclaje y EcoPuntos en la Plaza de los Abuelos del Balneario
Promotoras ambientales de la cooperativa “El Resurgimiento” brindaron información a vecinos y vecinas sobre la separación en origen y el uso adecuado de los contenedores verdes.