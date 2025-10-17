Margarita Stolbizer visitó Azul en el marco de su campaña electoral

Este viernes, la candidata a diputada nacional por el espacio Provincias Unidas, Margarita Stolbizer, visitó la ciudad de Azul y brindó una conferencia de prensa en la sede local del GEN como parte de su recorrida de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Stolbizer, quien integra fórmula con Florencio Randazzo, estuvo acompañada a nivel local por la senadora provincial Lorena Mandagaran, el contador Omar Norte, el concejal Gastón de Dominicis, Federico García, el ex intendente Omar Duclos y José Tedesco, entre otros referentes.

Durante su visita a la ciudad, la dirigente recorrió las instalaciones de Acofar donde mantuvo un diálogo con empresarios y trabajadores del sector, interiorizándose sobre la realidad productiva local. Ver menos