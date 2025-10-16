“Sembrando Comunidad” continúa promoviendo huertas y hábitos saludables

Hoy se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lourdes una nueva jornada del programa “Sembrando Comunidad”, iniciativa impulsada por las áreas municipales de Pymes, Emprendedores y Cooperativas; Ambiente; y Atención Primaria de la Salud.

Durante el encuentro, los participantes asistieron a charlas introductorias sobre huertas domiciliarias, cuidado del ambiente y alimentación saludable. Además, se difundió información sobre temáticas complementarias y se entregaron semillas y chips de poda, para que las familias puedan iniciar o continuar con sus cultivos en el hogar.



Desde la organización se recordó que las personas interesadas en retirar los chips en próximas jornadas deberán llevar su propia bolsa.



El programa busca fomentar hábitos saludables, promover el cuidado del entorno y fortalecer la producción comunitaria de alimentos.



A continuación, se detalla el cronograma de próximas fechas:

Viernes 17, a las 10, en el CAPS N°2 (Escalada y Bolívar).

Miércoles 22, a las 10, en el Centro Catequístico Santa Teresita – CAPS N°3 (Industria y Salta).

Jueves 23, a las 9, en el CAPS N°6 (Rauch N°1375).

Viernes 24, a las 10, en el CAPS N°1 (Calle 98 N°1169).

Martes 28, a las 10, en el CAPS N°4 (Leyría y Tandil).

Jueves 30, en el CAPS N°8 (Rivas N°1180).

Asimismo, el lunes 27 el dispositivo llegará a Cacharí y el lunes 3 de noviembre se realizará en Chillar.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente a través del siguiente formulario.