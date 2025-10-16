“Sembrando Comunidad” continúa promoviendo huertas y hábitos saludables

La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
Hoy se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lourdes una nueva jornada del programa “Sembrando Comunidad”, iniciativa impulsada por las áreas municipales de Pymes, Emprendedores y Cooperativas; Ambiente; y Atención Primaria de la Salud.
Durante el encuentro, los participantes asistieron a charlas introductorias sobre huertas domiciliarias, cuidado del ambiente y alimentación saludable. Además, se difundió información sobre temáticas complementarias y se entregaron semillas y chips de poda, para que las familias puedan iniciar o continuar con sus cultivos en el hogar.
Desde la organización se recordó que las personas interesadas en retirar los chips en próximas jornadas deberán llevar su propia bolsa.
El programa busca fomentar hábitos saludables, promover el cuidado del entorno y fortalecer la producción comunitaria de alimentos.
A continuación, se detalla el cronograma de próximas fechas:
Viernes 17, a las 10, en el CAPS N°2 (Escalada y Bolívar).
Miércoles 22, a las 10, en el Centro Catequístico Santa Teresita – CAPS N°3 (Industria y Salta).
Jueves 23, a las 9, en el CAPS N°6 (Rauch N°1375).
Viernes 24, a las 10, en el CAPS N°1 (Calle 98 N°1169).
Martes 28, a las 10, en el CAPS N°4 (Leyría y Tandil).
Jueves 30, en el CAPS N°8 (Rivas N°1180).
Asimismo, el lunes 27 el dispositivo llegará a Cacharí y el lunes 3 de noviembre se realizará en Chillar.
Quienes deseen participar deben inscribirse previamente a través del siguiente formulario.
Continúan con las tareas de limpieza, nivelado y aporte de material en calles de tierra del barrio, en el marco del plan de mantenimiento financiado por la Tasa Vial 2025.
El municipio apuesta al turismo local.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Solicitan la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Se desarrolla el Primer Congreso de Identidad Local en el marco del Festival Cervantino
Un espacio de reflexión y diálogo sobre la historia, la memoria y el futuro de la comunidad azuleña.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
Deberá cumplir una pena de 7 meses de prisión.
Secuestran una moto con numeración adulterada
Además notifican a un joven por infracción al Código Penal.
El municipio apuesta al turismo local.
Continúan con las tareas de limpieza, nivelado y aporte de material en calles de tierra del barrio, en el marco del plan de mantenimiento financiado por la Tasa Vial 2025.
La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.