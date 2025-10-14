Secuestran una moto con numeración adulterada

En un operativo realizado este martes, personal policial secuestró una motocicleta con numeración apócrifa y notificó a un joven de 24 años por infracción al Artículo 289 inciso 3° del Código Penal, que sanciona la adulteración de documentación y numeración registral.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de Cáneva y Corrientes, en Azul, cuando efectivos del GTO de la Comisaría Primera advirtieron la presencia de una moto en la vereda de una vivienda ubicada en calle Cáneva, la cual presentaba una patente de plástico, lo que llamó la atención de los uniformados.

Al entrevistarse con el propietario del domicilio y de la moto, identificado como Agustín Bustos, de 24 años, este permitió la inspección del rodado. Al verificar la numeración del motor y del chasis, los policías constataron irregularidades.

El vehículo es una motocicleta Honda Tornado 250 cc, de color negro y completamente repintada. Presentaba una chapa patente de polietileno con la inscripción “065-JZY”, mientras que la numeración del chasis y del motor resultaron ser falsas, según confirmó el perito verificador.

Ante esta situación, la moto fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N° 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul. El fiscal dispuso que se labren actuaciones por “Infracción al Art. 289 inc. 3 del Código Penal” y se notifique a Bustos de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.