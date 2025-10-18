Cierre Cervantino y Fiesta de las Colectividades

Esta tarde en el Parque Municipal se desarrolló la Fiesta de las Colectividades y cierre del Festival Cervantino, con gran acompañamiento de vecinos y vecinas.

En el sector del anfiteatro, la propuesta incluyó desfile de colectividades y agrupaciones, danzas típicas, música en vivo, gastronomía tradicional de cada país, feria de emprendedores y patio cervecero.

En la apertura del evento, Alicia Laria, en nombre de la Unión de Colectividades de Azul resaltó que “este es un encuentro entre culturas, generaciones, sabores e historias que siguen latiendo en nuestra ciudad. Y nada de eso sería posible sin el esfuerzo colectivo y la voluntad de estar juntos”.

“Hoy celebramos lo que somos: una comunidad diversa, abierta, orgullosa de sus raíces, pero sobre todo, con ganas de compartir”-subrayó.

A continuación, el intendente Nelson Sombra, en el mismo sentido, agregó que “esto es hacer comunidad, que tiene que ver con poder juntarnos,poder mezclarnos, poder aprender los unos de los otros, todos y todas, y todas las culturas que por supuesto tienen mucho para ofrecer y hacen rica a la comunidad en la cual habitamos”.

Más adelante, agradeció a Silvina Mele por asumir la responsabilidad de coordinar la actual edición del Festival Cervantino, “integrando a todas las expresiones artísticas culturales que ya habitan en nuestra comunidad; una apuesta más que interesante”-expresó.

En este contexto, el jefe comunal invitó “a aprovechar el acervo cultural que acompaña el hacer cotidiano de nuestra comunidad y aprovechar además el distintivo único de ciudad cervantina para nutrirlo con todo el saber que habita nuestra ciudad y darle continuidad. Eso serían objetivos quijotescos que tienen que ver con los sueños y el coraje para realizarlos”.

Las actividades

Durante la jornada las delegaciones desfilaron con sus banderas, estandartes y trajes típicos de cada región o país y hubo bailes con representaciones de Argentina, Países Árabes, España, País Vasco, Sicilia, Paraguay y Bolivia.

Además, se hizo una visita guiada, a cargo de la Dirección de Turismo, para conocer el patrimonio natural y los lugares emblemáticos del parque.

Finalmente, hubo música en vivo con la participación de Bailá Zambá, Paula Villamayor, la Escuela de Música de Cacharí, Marcelo “Clo” Aducci y el cierre de Kevin Erasun.