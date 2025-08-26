El Museo López Claro presenta la muestra escultórica “Barahúnda” de Abril Barrado

El Municipio de Azul invita a la comunidad a visitar la exposición escultórica “Barahúnda”, de la artista Abril Barrado, que se exhibirá hasta el sábado 13 de septiembre en el Museo Municipal López Claro, ubicado en Av. Mitre 410. La muestra podrá recorrerse de martes a viernes de 8 a 18, y sábado y domingo de 16 a 19.

Sobre la muestra

El término Barahúnda remite al ruido, el desorden y la confusión. La instalación central presenta una enorme figura antropomórfica: un adolescente aturdido que se cubre los oídos, con cabeza de impala, un antílope que vive en grandes manadas pero se organiza en pequeños grupos sociales para sobrevivir, al igual que los seres humanos.

Detrás de esta figura, se desarrolla una estampida de 20 caballos que rodean al adolescente, generando un “rumor atronador”. La obra refleja la lucha interna del joven que intenta adaptarse a su proceso de transición, descubrir su identidad y autonomía, y enfrentarse a la necesidad de ser aceptado por su entorno, que a su vez no lo comprende ni lo acepta.

La instalación representa la tensión entre la infancia y la adultez, mostrando cómo los pensamientos y emociones del adolescente toman forma bestial a través de los caballos: la madre, la rivalidad, el acoso, la rebeldía, la arrogancia, la belleza, la brutalidad, la obsecuencia, la disolución de los vínculos y el enamoramiento se manifiestan en este grupo ensordecedor que simboliza el desafío de crecer.