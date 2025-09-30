Esta mañana se inauguró en el Salón Cultural con la presencia de autoridades provinciales, municipales, docentes e instituciones educativas.
El Museo López Claro exhibe la muestra “Museo Rodante - Colección en Movimiento”
El Municipio de Azul invita a la comunidad a recorrer la muestra “Museo Rodante - Colección en Movimiento”, que permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre en el Museo de Arte López Claro, ubicado en Avda. Mitre 410, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la institución municipal.
La exposición podrá visitarse de martes a viernes de 8 a 18, y los fines de semana de 16 a 19.
La propuesta reúne obras de reconocidos artistas como Lorenzo Gigli, Raúl Lozza, Mane Bernardo, César López Claro, Laura Binder, Oscar Levaggi, Anita Payró, Raquel Forner, Sandra Guascone, Elsa Santanera, Magdalena Milomes, Manuela Col Cárdenas y Dalmiro Rebolledo, pertenecientes al Museo Provincial de Bellas Artes.
Además, se exhiben piezas de Emilio Reato, Clorindo Testa, Omar Gasparini y Renata Schussheim, integrantes del patrimonio del museo local.
El objetivo de la iniciativa es divulgar, preservar y expandir la identidad, la imaginación y la memoria colectiva. En este sentido, el recorrido itinerante permite que las obras adquiridas por el Estado bonaerense lleguen a distintos municipios, invitando a reflexionar sobre el valor de los patrimonios, la historia del arte y el rol de las imágenes en los debates sobre soberanía cultural.
