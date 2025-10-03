El Festival Cervantino dio inicio a las Jornadas Pedagógicas en la Escuela de Estética

En el marco del 19° Festival Cervantino de la Argentina, esta mañana se desarrolló en la Escuela de Educación Estética la 4° edición de las Jornadas Pedagógicas, una propuesta destinada a la comunidad educativa que busca trabajar el Quijote desde un enfoque interdisciplinario.

Durante el encuentro se articularon distintos lenguajes como la literatura, la música, la expresión corporal y la didáctica, favoreciendo un abordaje integral de la obra de Cervantes.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, quien transmitió el saludo del intendente Nelson Sombra y remarcó: “Esta es la obra del Quijote desde el lado más humano. Compartimos la visión que tiene que ver con potenciar la humanidad de cada uno de nosotros”.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios de formación y reflexión: “Queremos agradecer que vengan a abrir esa puerta y compartir esos aspectos del Quijote, desde la emocionalidad que nos parece fundamental. También a aquellos que entienden que es necesario capacitarnos cada día para construir y reconstruirnos constantemente”.

De la actividad participaron también representantes de distintas instituciones comunitarias, en una iniciativa organizada de manera conjunta por la Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina, la Dirección de Educación Municipal, Jefatura Distrital, el Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español y la UNICEN.



Continuidad del Festival: agenda del fin de semana

El cronograma del 19° Festival Cervantino continuará con múltiples actividades culturales:

Viernes 3

18 hs. Centro Cultural Molina Campos (Av. Mitre 480): inauguración de la muestra “Recordando a Molina Campos”, disponible hasta el 13/10, de 10 a 17.

19:30 hs. Centro de Interpretación Salomone: exposición “Memorias nuevas de este suelo”, de la antropóloga Agustina Viazzi, con textiles y tintes realizados a partir de plantas locales.

Sábado 4

18 hs. Museo Squirru (Alvear 654): muestra “Donde el mate reúne, el Quijote vive”.

19 hs. Museo Comunitario: exposición “Texturas en el fondo”, de Laura Recci, criaturas submarinas recreadas en dibujos.

20:30 hs. Salón Cultural (San Martín 425, P.A.): espectáculo “Quijoteando Tangos” + “La Pituca Ensamble”.

Domingo 5

16 hs. Biblioteca Ronco (Burgos 687): esculturas en madera de Rodolfo Nasello “Aventuras de fortinero y Quijotes”.

17 hs. Biblioteca Ronco: charla de Verónica Gómez “¿Hay un Cervantes en guaraní?”.

18 hs. Casa Ronco (San Martín 362): homenaje a Raquel De Paula con obras premiadas del Salón Azul Nacional de Artes Visuales.

19 hs. Casa Ronco: muestra “Entre lo Íntimo y lo Eterno” sobre el universo afectivo del matrimonio Ronco.

19 hs. La Salita (Maleré 567): obra de teatro “Yo en mi vida libre quiero ser Fermín”.

19 hs. Museo Comunitario (Colón 676): exposición de talla en madera de Rodolfo Nasello “Sueños en maderas y Quijotes”.

20 hs. Casa Ronco: presentación del dúo “Unos” (Facundo Cedeño y Lautaro Zugbi), con canciones propias y populares.

21 hs. Complejo San Martín (H. Yrigoyen 460): Compañía Muta presenta “Pequeños mundos emergentes”. Entrada $5000.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la programación pueden consultar en @cervantinoazul o en ciudadcervantina.org.ar.