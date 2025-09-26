Detuvieron a un hombre en la vía pública y realizaron dos allanamientos por venta de drogas en Olavarría

En el marco de una investigación iniciada de oficio a comienzos de mayo, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría concretó en las últimas horas la detención de un hombre acusado de comercializar estupefacientes.

La pesquisa, que contó con la intervención del fiscal Christian Urlezaga de la UFI Nº 19, permitió reunir pruebas suficientes para acreditar la actividad ilícita del investigado. Con ese material, el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la jueza Fabiana San Román.

El jueves 25 de septiembre, alrededor de las 17 horas, los efectivos montaron un operativo en la vía pública que permitió interceptar al sospechoso cuando se disponía a realizar una entrega de cocaína. En el procedimiento se secuestraron seis envoltorios con la droga, un teléfono celular y dinero en efectivo.

De manera simultánea, personal de Drogas Ilícitas, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Líbano al 1100, donde se incautaron más elementos de interés para la causa, entre ellos cocaína y dispositivos de telefonía celular.

Tras el operativo, la UFI Nº 19 dispuso la aprehensión del acusado identificado como Rocha Jonathan Francisco de 34 años. El hombre fue indagado en sede judicial y permanece alojado en una dependencia policial, a la espera de su traslado al Servicio Penitenciario.