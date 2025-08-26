Destacada actuación de los ajedrecistas de Azul en el Prix “Mar y Sierras”

El domingo pasado, en Olavarría, se llevó a cabo la quinta etapa del Prix de Ajedrez “Mar y Sierras”, con una actuación destacada de los integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul.

El torneo convocó a más de 80 jugadores de distintas localidades de la región y fue organizado y fiscalizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría, en conjunto con los profesores de la Escuela Municipal de Ajedrez local. La dirección del certamen estuvo a cargo del profesor Rubén Maidana y la arbitraje principal, del profesor Agustín Pandini.

El evento se desarrolló en cinco categorías bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos iniciales más 3 segundos de incremento por cada jugada.

Principales posiciones por categoría

Sub 8 (23 jugadores)

1º Bautista Arouxet (Olavarría)

2º Bautista De Castro (Rauch)

3º Felipe Palacios Belli (Bolívar)

6º Francisco Bartolomeo (Azul)

7º Augusto Bossi (Azul)

8º Valentino Rodríguez (Azul)

Mejor dama: Maia Pereyra (Olavarría)

Sub 10 (23 jugadores)

1º Agustín Barbosa (Azul)

2º Dante Long (Azul)

3º Juan B. Bossi (Azul)

Mejor dama: Sahira Verón (Azul)

Sub 12 (20 jugadores)

1º Bautista Verón (Azul)

2º Gino Caverlotti (Bolívar)

4º Dante Marziotti (Azul)

Sub 14 (20 jugadores)

2º Valentino Fogliani (Azul)

Sub 16 (39 jugadores)

1º Nicolás Baigorria (Azul)

2º Nicolás Gorga (Azul)

5º Dylan Ciano (Azul)

Seniors

2º Gustavo Godoy (Azul)

Libres (39 jugadores)

5º Horacio Battaglia (Azul)

Otras posiciones destacadas: Hernán Ponce 13°, Julián Barbosa 14°, seguidos por Schell Liben y Matías García.

Al finalizar la competencia, se realizó el acto de premiación y se rindió homenaje al carbonero Rubén De Oar, por su extenso aporte al ajedrez en el Futbol Club Ferro Carril Sud.

La próxima fecha del Prix se realizará el 28 de septiembre en Azul, donde los ajedrecistas locales buscarán repetir su destacada participación.