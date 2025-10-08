Aprehendieron a una mujer por desobediencia a una orden judicial

En horas de la tarde de hoy, alrededor de las 18:45, personal policial del Comando de patrullas arrestó a una mujer por incumplir una medida cautelar vigente de restricción de acercamiento y comunicación.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Castellar, donde los efectivos se hicieron presentes tras un llamado al 911. En el lugar se procedió a la aprehensión de Daiana Virginia Luca, de 31 años, quien se presentó en el domicilio de su ex pareja de 34 años, en violación de una disposición judicial emitida por el Juzgado de Familia N° 1 de Azul.

Dicha medida, vigente desde el 9 de agosto de 2025 por un plazo de 120 días, había sido otorgada en el marco de la causa de violencia familiar.

Interviene en el caso la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del doctor Carballo.