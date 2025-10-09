Personas privadas de libertad elaboraron cestos para promover el cuidado ambiental

Ayer, en la Unidad N° 52 de Azul, se llevó a cabo la entrega de seis cestos confeccionados por personas privadas de libertad que integran el Taller de Carpintería del establecimiento penitenciario.

Los recipientes fueron destinados a la Dirección de Ambiente del Municipio, que los instalará en distintos barrios de la ciudad como parte de las acciones destinadas a fortalecer la separación y el reciclado de materiales.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Municipio de Azul, orientado a promover la reinserción social a través de la capacitación laboral y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente y la mejora de los espacios públicos.

Durante la entrega estuvieron presentes autoridades del SPB y la directora de Ambiente, Natalia Lehrmann, quien destacó el valor de la propuesta por su doble impacto: “Estos proyectos no solo fomentan la inclusión y el aprendizaje de oficios, sino que además colaboran con políticas ambientales que benefician a toda la comunidad”.

De esta manera, la experiencia demuestra cómo la formación en oficios dentro del ámbito penitenciario puede generar acciones solidarias y sostenibles, aportando al bienestar colectivo y al compromiso con una ciudad más limpia y responsable.