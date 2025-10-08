Arrestaron a un joven en la Plaza La Tosquera por una orden de captura vigente

En la tarde de este miércoles, alrededor de las 19:10, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo a un joven que era buscado por la Justicia, en el marco de una causa por “daño y robo en concurso real”.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la Plaza La Tosquera, ubicada en las calles Pringles y Alvear, donde fue aprehendido Octavio Valentín Igoa, de 25 años. Según información oficial, la detención se concretó luego de diversas tareas encubiertas y tras recibir el oficio judicial correspondiente.

Interviene en la causa el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del doctor Norberto Álvarez.

El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, en cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.