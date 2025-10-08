El móvil de castración municipal se traslada al Parque Municipal

El Municipio de Azul informó que a partir de este viernes el móvil de castración comenzará a funcionar en el Parque Municipal, en el sector ubicado sobre Avenida Uruguay y General Paz, con el objetivo de continuar con las campañas de esterilización gratuita de perros y gatos.

En esta nueva etapa, los turnos disponibles ya fueron asignados, por lo que quienes aún no hayan inscripto a sus mascotas deberán acercarse al Área de Veterinaria del municipio, ubicada en la planta alta (escalera externa) de la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 8 a 14, para solicitar un turno.

Desde la comuna destacaron la importancia de este servicio, que busca promover la tenencia responsable de animales y controlar la población de mascotas en la ciudad.

Asimismo, se informó que durante el último período de trabajo en el CAPS Nº 4, el equipo veterinario realizó 384 castraciones gratuitas a perros y gatos, tanto machos como hembras, reafirmando el compromiso municipal con las políticas públicas de salud animal.