Accidente de tránsito entre camioneta y bicicleta

En la tarde de este jueves, alrededor de las 17:15, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Burgos y Guido Spano, en la ciudad de Azul. El hecho involucró a una camioneta y una bicicleta, resultando lesionado un menor de 11 años.

Según informaron, el siniestro se produjo cuando una camioneta Renault Duster, dominio MGP-574, de color beige, conducida por Luis Hernán Gallardo, de 40 años, colisionó con una bicicleta rodado 26 marca Firebird, conducida por un menor de 11 años.

Tras el impacto, el niño fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Materno Infantil, acompañado por su madre. De acuerdo a lo informado, el menor sufrió lesiones que fueron constatadas por el personal médico, aunque se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.