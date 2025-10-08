Tareas de mantenimiento y reciclado en el Parque Municipal

En el Parque Municipal de Azul se llevan adelante diariamente distintas tareas de mantenimiento y embellecimiento. En estos días, el equipo de trabajo se encuentra reacondicionando el sector del anfiteatro y realizando caminos decorativos elaborados con material reciclable, en especial botellas de vidrio.

El subdirector del Parque, Hernán Godoy, explicó que “estamos trabajando con elementos que la gente ha ido descartando en el Parque, en este caso botellas a las que les damos un nuevo sentido para formar caminos. Además de contribuir al reciclado, quedan muy lindas desde lo estético”.

En el mismo sentido, agregó que estas acciones se complementan con los trabajos de pintura en el anfiteatro y otros sectores, así como con la incorporación de nuevas plantas en diferentes espacios del predio.

Por su parte, la directora de Ambiente, Natalia Lehrmann, detalló que “la idea es continuar con estos caminos realizados con botellas de vidrio, un material que hoy es muy difícil de recuperar y reciclar. De esta manera, se le otorga un nuevo valor y se evita que el vidrio termine enterrado en el relleno sanitario”.

La funcionaria aclaró además que “esta propuesta busca reutilizar las botellas que llegan a la Planta de Reciclado y que los recuperadores no pueden incorporar a la comercialización. No se trata de convocar a la comunidad a seguir acercando vidrio, sino de mostrar una forma concreta de reutilizarlo”.

Finalmente, las autoridades municipales remarcaron la importancia de que vecinos y vecinas colaboren con el cuidado del Parque, un espacio emblemático de la ciudad cuyo mantenimiento requiere esfuerzo y una inversión económica constante.