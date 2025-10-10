Vecinos entregaron un petitorio a Florencio Randazzo

Un grupo de vecinos autoconvocados de Azul volvió a manifestar su preocupación por el crítico estado de la Ruta Nacional Nº 3 y la falta de avances en la construcción de la Autovía. Este viernes hicieron entrega de un petitorio al diputado nacional Florencio Randazzo, quien se encontraba en la ciudad en el marco de una visita política.

El documento entregado reclama de manera urgente el inicio de las obras comprometidas para transformar la Ruta 3 en autovía y la ejecución de trabajos de mantenimiento sobre la calzada actual, que presenta un grave deterioro. Según expresaron los vecinos, la situación representa un serio riesgo para quienes transitan diariamente por ese corredor vial, donde se han registrado numerosos siniestros fatales en los últimos años.

Además del reclamo directo, los autoconvocados informaron que este domingo a las 15.30 horas llevarán adelante el tercer banderazo en el Cristo de ingreso a Azul, para reforzar su solicitud y visibilizar el reclamo ante las autoridades nacionales y provinciales. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y se desarrollará de manera pacífica.