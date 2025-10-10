Vecinos entregaron un petitorio a Florencio Randazzo

Se desarrolla el Primer Congreso de Identidad Local en el marco del Festival Cervantino
Un espacio de reflexión y diálogo sobre la historia, la memoria y el futuro de la comunidad azuleña.
Un grupo de vecinos autoconvocados de Azul volvió a manifestar su preocupación por el crítico estado de la Ruta Nacional Nº 3 y la falta de avances en la construcción de la Autovía. Este viernes hicieron entrega de un petitorio al diputado nacional Florencio Randazzo, quien se encontraba en la ciudad en el marco de una visita política.
El documento entregado reclama de manera urgente el inicio de las obras comprometidas para transformar la Ruta 3 en autovía y la ejecución de trabajos de mantenimiento sobre la calzada actual, que presenta un grave deterioro. Según expresaron los vecinos, la situación representa un serio riesgo para quienes transitan diariamente por ese corredor vial, donde se han registrado numerosos siniestros fatales en los últimos años.
Además del reclamo directo, los autoconvocados informaron que este domingo a las 15.30 horas llevarán adelante el tercer banderazo en el Cristo de ingreso a Azul, para reforzar su solicitud y visibilizar el reclamo ante las autoridades nacionales y provinciales. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y se desarrollará de manera pacífica.
Concejo Deliberante aprobó proyectos culturales, educativos y comunitarios en su 15ª Sesión Ordinaria.
El intendente Nelson Sombra participó en La Plata del acto de apertura de ofertas para la obra.
El jefe comunal expresó su preocupación por la eliminación del Régimen de Zonas Frías.
La Lista Verde “Compromiso y Participación” ganó las elecciones de delegados en la CEAL.
La información se dio a conocer a través de las redes sociales.
Reciclado creativo: el Parque Municipal incorpora caminos hechos con botellas de vidrio.
A partir de este viernes, el servicio de esterilización gratuita de mascotas funcionará en Avenida Uruguay (calles de ingreso) y General Paz.
La mujer quedó a disposición de la justicia.
El sujeto quedó a disposición de la justicia.
Los recipientes serán colocados en distintos barrios para acompañar las acciones de separación de residuos.
El adolescente se encuentra fuera de peligro.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.