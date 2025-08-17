Miguel “Chule” Mugueta es candidato a Diputado Nacional

Derecho a la salud: Kicillof y Sombra anunciaron la ampliación del Hospital Pintos
Este miércoles, el Gobernador de la Pcia de Buenos Aires estuvo en Azul.
El antropólogo azuleño Miguel “Chule” Mugueta confirmó en las últimas horas que es candidato a Diputado Nacional por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Es un gran honor que me hayan convocado para ser candidato a Diputado Nacional por el MAS, que lleva como primera candidata a la socióloga Manuela Castañeira, docente e investigadora en la UNSAM y líder del movimiento. El MAS fue el espacio que en 1983 llevó al abogado de Derechos Humanos Luis Zamora como diputado, cargo que ocupó en dos oportunidades”, señaló Mugueta.
Respecto a su trayectoria, Mugueta se presentó como antropólogo, Doctor en Ciencias Sociales y Ciencias Humanas por la UNLu, docente de la UNICEN y miembro de organizaciones internacionales de antropología y arqueología. Además, recordó que en Azul se desempeñó como vicepresidente del Consejo Escolar durante la gestión del intendente José Manuel Inza.
Con esta candidatura, el referente azuleño vuelve a la escena política, en una lista que busca fortalecer la representación de la izquierda en el Congreso.
Este miércoles, el Gobernador de la Pcia de Buenos Aires estuvo en Azul.
Se recordó que, para viviendas bajo propiedad horizontal, es obligatorio formar consorcios antes de la escrituración.
Hoy comenzaron las tareas en el barrio Urioste (zonas V1 y V2) y continuarán en V3 y V4.
Los Vecinos Autoconvocados anunciaron una nueva concentración para el próximo 14 de septiembre, a las 15 horas, nuevamente en el acceso a Azul por Ruta 3.
El objetivo es desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y educativas en conjunto. A cambio, el Municipio eximirá del pago de tasas municipales y brindará apoyo institucional.
“Ellas no estaban pintadas”: muralismo comunitario con perspectiva de género.
El siniestro vial se produjo entre un auto y una camioneta.
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
Continúan buscando a los delincuentes.
Dos adolescentes heridos en un accidente de tránsito .
Además amenazaba de muerte a la victima mostrando un cuchillo.
Afortunadamente no resultó herido de gravedad.