Miguel “Chule” Mugueta es candidato a Diputado Nacional

El antropólogo azuleño Miguel “Chule” Mugueta confirmó en las últimas horas que es candidato a Diputado Nacional por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Es un gran honor que me hayan convocado para ser candidato a Diputado Nacional por el MAS, que lleva como primera candidata a la socióloga Manuela Castañeira, docente e investigadora en la UNSAM y líder del movimiento. El MAS fue el espacio que en 1983 llevó al abogado de Derechos Humanos Luis Zamora como diputado, cargo que ocupó en dos oportunidades”, señaló Mugueta.

Respecto a su trayectoria, Mugueta se presentó como antropólogo, Doctor en Ciencias Sociales y Ciencias Humanas por la UNLu, docente de la UNICEN y miembro de organizaciones internacionales de antropología y arqueología. Además, recordó que en Azul se desempeñó como vicepresidente del Consejo Escolar durante la gestión del intendente José Manuel Inza.

Con esta candidatura, el referente azuleño vuelve a la escena política, en una lista que busca fortalecer la representación de la izquierda en el Congreso.