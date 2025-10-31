Hallan una moto abandonada vinculada a un hurto

Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Continúan investigando a los autores del hurto.Información general31/10/2025NdA
Personal policial encontró un motovehículo abandonado en la intersección de República de Italia y Ruta Provincial 51.
Se trata de una moto marca Honda, modelo Wave, de color negro, sin dominio colocado. Al verificar los datos mediante el sistema policial, se constató que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo desde el 27 de octubre de 2025, correspondiente a una denuncia por hurto.
Interviene en el caso la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.
Las actuaciones se encuentran caratuladas como “Hallazgo” y fueron remitidas a la Comisaría Primera de Azul junto con la moto secuestrada.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Se realizó en Azul.
La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
La iniciativa busca fomentar la lectura y crear bibliotecas comunitarias en espacios de salud para promover la humanización del sistema.
Un motociclista resultó con lesiones.
Además dialogó con los integrantes y destacó el trabajo inclusivo que se realiza en el espacio.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Vialidad Nacional se comprometió a garantizar el mantenimiento.
Además, se anunció la continuidad de trabajos vinculados a la hidráulica y al acceso principal del sector.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.