Hallan una moto abandonada vinculada a un hurto

Personal policial encontró un motovehículo abandonado en la intersección de República de Italia y Ruta Provincial 51.

Se trata de una moto marca Honda, modelo Wave, de color negro, sin dominio colocado. Al verificar los datos mediante el sistema policial, se constató que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo desde el 27 de octubre de 2025, correspondiente a una denuncia por hurto.

Interviene en el caso la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.

Las actuaciones se encuentran caratuladas como “Hallazgo” y fueron remitidas a la Comisaría Primera de Azul junto con la moto secuestrada.