La delegación azuleña partió hacia Mar del Plata para participar en los Juegos Bonaerenses 2025

Esta mañana partió rumbo a Mar del Plata la delegación que representará al partido de Azul en la edición 2025 de los Juegos Bonaerenses.

La comitiva está compuesta por 327 personas, quienes participarán en diversas disciplinas deportivas y culturales en las categorías convencional, personas con discapacidad y adultos mayores. Las y los representantes viajan acompañados por profesores, coordinadores y familiares que brindarán apoyo durante la competencia.

Una vez en la ciudad balnearia, los integrantes de la delegación quedaron alojados en los hoteles dispuestos por la comuna, listos para comenzar a disputar las diferentes instancias del certamen, que se desarrollará hasta el 18 de octubre.

Antes de la partida, el intendente Nelson Sombra despidió a las y los participantes en el Veredón Municipal. En la ocasión, expresó:

“Es una satisfacción enorme esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses. Estoy muy orgulloso, como azuleño y como intendente, de que sea la delegación más grande que ha participado hasta el momento. Esto refleja la tradición de Azul como cuna de deportistas. Felicitaciones y éxitos para todas y todos los participantes”.

De esta manera, Azul vuelve a decir presente en una de las competencias más importantes de la provincia, que promueve el encuentro, la inclusión y el desarrollo del deporte y la cultura en todas sus expresiones.