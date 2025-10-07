Detienen a un hombre acusado de abuso sexual agravado

Personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante un operativo en el marco de una orden de detención emitida por la Justicia en una causa por “abuso sexual agravado por resultar un daño a la salud mental y abuso sexual simple en concurso real”.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15 horas en una chacra ubicada sobre el camino a La Mantequería, en el Cuartel II del partido de Azul, donde los efectivos lograron detener a Mario Rubén Góngora, de 61 años, quien se encontraba oculto en la zona rural.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Karina Gennuso. Tras la detención, Góngora fue trasladado y alojado en la dependencia policial, mientras se aguarda la asignación de un cupo en una unidad penitenciaria.