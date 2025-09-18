Desmanteló una red narco que operaba en el corazón de Buenos Aires
Primer encuentro de familias en el Taller Protegido Convivir
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 15 a 18, en las instalaciones del Centro de Día.Información general18/09/2025NdA
Ayer, el equipo del Taller Protegido Convivir, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante su primer encuentro con las familias de los participantes.
Durante la reunión se compartieron los lineamientos del proyecto, se presentaron los talleres que se pondrán en marcha y se realizó una recorrida por el nuevo espacio.
El Taller Protegido Convivir, que anteriormente funcionaba bajo la gestión de la Asociación CAMECAL y ahora se encuentra bajo administración municipal, ofrecerá diversas propuestas de capacitación destinadas a personas con discapacidad. Entre ellas, se incluyen talleres de carpintería y confección de bolsas, arte e intervención artística, marroquinería y bolsas de semillas.
Dos hombres fueron detenidos tras embestir a un policía en un control
Ocurrió en jurisdicción de Azul.
La ruta permanece cortada al paso de los vehículos.
Luego de las actuaciones, el hombre quedó en libertad.
Jornada de APS y actividades por el 33° aniversario del servicio en Azul
Participaron equipos de los CAPS, referentes sanitarios y el intendente Nelson Sombra.
Se conmemoró el Día del Maestro con un emotivo acto en la Escuela Primaria N° 2
Autoridades, docentes, estudiantes y familias participaron del acto que incluyó homenajes a Sarmiento, palabras alusivas y presentaciones artísticas.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.
El equipo de 40 MVA será instalado en la Estación Transformadora Transba.
Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito
Con este avance, Azul da un paso estratégico en la modernización de su infraestructura energética.
Las tareas incluyen recambio de luminarias y limpieza de cableado en desuso, en articulación con el CEDA y la CEAL.
Una jornada abierta para aprender técnicas básicas de primeros auxilios y conocer cómo trabaja la Cruz Roja en Azul.
En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la fiscalía de turno.