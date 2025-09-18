Primer encuentro de familias en el Taller Protegido Convivir

Ayer, el equipo del Taller Protegido Convivir, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante su primer encuentro con las familias de los participantes.

Durante la reunión se compartieron los lineamientos del proyecto, se presentaron los talleres que se pondrán en marcha y se realizó una recorrida por el nuevo espacio.

El Taller Protegido Convivir, que anteriormente funcionaba bajo la gestión de la Asociación CAMECAL y ahora se encuentra bajo administración municipal, ofrecerá diversas propuestas de capacitación destinadas a personas con discapacidad. Entre ellas, se incluyen talleres de carpintería y confección de bolsas, arte e intervención artística, marroquinería y bolsas de semillas.