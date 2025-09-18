Reunión de trabajo en el Hogar Agrícola

Columna de opinión firmada por la Agrupación Peronismo 26 de Julio y la diputada Laura Aloisi.
Ayer en el Hogar Agrícola, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con la directora del establecimiento, Marta Segura, y con integrantes de la Asociación Cooperadora de la institución.
Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados al funcionamiento del hogar y se analizó la posibilidad de retomar la organización de eventos sociales en el lugar. Asimismo, se dialogó sobre los proyectos y actividades que se prevén desarrollar en el corto plazo.
Posteriormente, el jefe comunal recorrió varios de los cursos que se dictan en el espacio, donde conversó con docentes y alumnos acerca de la importancia del trabajo educativo y formativo que se lleva adelante en el Hogar Agrícola.
Una jornada abierta para aprender técnicas básicas de primeros auxilios y conocer cómo trabaja la Cruz Roja en Azul.
Las tareas incluyen recambio de luminarias y limpieza de cableado en desuso, en articulación con el CEDA y la CEAL.
Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito
Con este avance, Azul da un paso estratégico en la modernización de su infraestructura energética.
El equipo de 40 MVA será instalado en la Estación Transformadora Transba.
La directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno, participó en La Plata de una reunión organizada por COPRODIS.
Luego de las actuaciones, el hombre quedó en libertad.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.
La ruta permanece cortada al paso de los vehículos.
En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la fiscalía de turno.