Reunión de trabajo en el Hogar Agrícola

Ayer en el Hogar Agrícola, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con la directora del establecimiento, Marta Segura, y con integrantes de la Asociación Cooperadora de la institución.

Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados al funcionamiento del hogar y se analizó la posibilidad de retomar la organización de eventos sociales en el lugar. Asimismo, se dialogó sobre los proyectos y actividades que se prevén desarrollar en el corto plazo.

Posteriormente, el jefe comunal recorrió varios de los cursos que se dictan en el espacio, donde conversó con docentes y alumnos acerca de la importancia del trabajo educativo y formativo que se lleva adelante en el Hogar Agrícola.