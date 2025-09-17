Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito

Esta mañana llegó a la ciudad el transformador destinado a la Estación Transformadora Transba, una obra clave que permitirá fortalecer el sistema energético local y garantizar un suministro confiable para el crecimiento de Azul.

La incorporación de esta infraestructura es el resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), con el objetivo de ampliar la capacidad de energía, favorecer la radicación de nuevas industrias, generar empleo y promover el desarrollo comunitario.

En este marco, el intendente Nelson Sombra expresó: “Es un placer poder compartir este momento en la puerta de TRANSBA. Esto ha sido una gestión que llevó muchísimo tiempo y que claramente no se hace con una sola persona, sino con un grupo de personas dispuestas a trabajar para el bien común”.

Asimismo, destacó que “una política de Estado que transforme la realidad necesita tres ejes: la mirada política, la capacidad técnica y la robustez administrativa. Para tener este transformador, que va a duplicar la potencia en Azul y nos permitirá pensar en un desarrollo de cara al Bicentenario y algunos cuantos años más, esos tres ejes se coordinaron entre azuleños y azuleñas”.

El jefe comunal remarcó además que “este transformador nos permitirá sentarnos con cualquier empresa que quiera radicarse en Azul para poder brindarle los servicios que requiere. Estoy muy feliz y orgulloso porque sin energía, no hay desarrollo”.

Por su parte, Daniel Arrastúa, presidente del Consejo de Administración de la CEAL, señaló: “Estamos reivindicando aquella gesta que hicieron los pioneros que fundaron la Cooperativa. Estamos repotenciando lo que ellos hicieron, y no es poca cosa. Esto es una adquisición para la ciudad, para los próximos cuarenta años, que realmente nos llena de alegría”.

En la misma línea, subrayó que “después de haber tenido que tramitar tanto, hoy tenemos el transformador que asegurará energía a cada empresa que quiera radicarse en Azul, durante los próximos cuarenta años. Esto no es un tema de una gestión, de un hombre o de una sola persona. Esto es un equipo que funcionó perfecto, con una calidad humana enorme, en la que cada uno puso el alma para que esto pudiera salir adelante”.

A su vez, el gerente técnico de la CEAL, Federico Garriz, valoró la concreción de este paso: “Conseguimos no solo que el transformador se terminara de fabricar y de ensayar, sino que también pudimos trasladarlo, y ya lo tenemos en la ciudad. Estamos muy contentos por este gran paso. Obviamente, es un primer paso, porque ahora queda toda la obra civil, el montaje electromecánico y todas las obras asociadas; ahora viene la etapa de descarga y posicionamiento”.

En cuanto a los aspectos técnicos, explicó que “es una máquina de 40 MVA. Para dimensionarlo, es casi la potencia máxima total simultánea que alcanzó el partido de Azul en materia de demanda. Esta nueva máquina reforzará lo que ya se había podido entregar con la capacidad instalada, y permitirá abastecer el crecimiento de demanda en el partido de Azul”.