Azul participó de un encuentro provincial sobre discapacidad en La Plata

Días atrás, en la ciudad de La Plata, se realizó una reunión de referentes en discapacidad de toda la provincia de Buenos Aires, organizada por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS).

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a funcionarios provinciales. En representación del municipio de Azul participó la directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno.

Durante la jornada se presentó una nueva herramienta que permitirá documentar el estado de la población con discapacidad en relación con sus beneficios de pensión. El objetivo es garantizar un registro unificado y ágil, que facilite la resolución de situaciones derivadas de las suspensiones que se han producido en los últimos meses.

La convocatoria, impulsada por el gobierno bonaerense, tuvo como finalidad articular con los municipios la implementación de políticas inclusivas, reforzar el acompañamiento a las personas con discapacidad y buscar soluciones ante las dificultades surgidas por auditorías y suspensiones de beneficios.