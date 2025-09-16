Azul participó de un encuentro provincial sobre discapacidad en La Plata

Cacharí celebró su 129° aniversario con acto oficial y actividades comunitarias
Hubo izamiento de la bandera, entonación del Himno y homenaje al fundador Mariano Falomir y al agrimensor Juan Andrade en el cementerio local.
Días atrás, en la ciudad de La Plata, se realizó una reunión de referentes en discapacidad de toda la provincia de Buenos Aires, organizada por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS).
El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a funcionarios provinciales. En representación del municipio de Azul participó la directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno.
Durante la jornada se presentó una nueva herramienta que permitirá documentar el estado de la población con discapacidad en relación con sus beneficios de pensión. El objetivo es garantizar un registro unificado y ágil, que facilite la resolución de situaciones derivadas de las suspensiones que se han producido en los últimos meses.
La convocatoria, impulsada por el gobierno bonaerense, tuvo como finalidad articular con los municipios la implementación de políticas inclusivas, reforzar el acompañamiento a las personas con discapacidad y buscar soluciones ante las dificultades surgidas por auditorías y suspensiones de beneficios.
Con acciones conjuntas con productores e instituciones, la comuna busca fortalecer al sector agrario local, sumar valor agregado y consolidar a Azul como referente regional.
El Consejo Escolar y el CFL 401 entregaron una heladera reparada por estudiantes y avanzaron en proyectos de infraestructura.
La diferencia a favor de La Libertad avanza se dio en las localidades.
Además se colocó un árbol al pie del monolito que da nombre al espacio.
La propuesta, impulsada junto al Senado de la Provincia, se replicará hoy a las 14 en el Club San José (San Carlos y Bolívar), abierta a toda la comunidad.
Sucedió alrededor de las 11 horas.
El azuleño Eduardo Figueroa se consagró bicampeón mundial en el UIAMA 2025.
La obra abarcó el casco urbano, con 100 horas de servicio a cargo de la empresa Felor SRL.
Accidente en República de Italia: un joven terminó hospitalizado.
Esta mañana se inauguró en el Salón Cultural con la presencia de autoridades provinciales, municipales, docentes e instituciones educativas.
